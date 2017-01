Metju Mekonahi nakon transformacije za ulogu povratio liniju: Ženi i deci sada nedostaje debeljko

Metju Mekonahi dodao je još jednu fantastičnu transformaciju na listu svojih uloga.

Za novi lik u filmu Gold glumac se ugojio čak 21 kilogram.

– Za doručak mi je supruga donosila čizburgere i pivo. Jeo sam samo nezdravu hranu – rekao je Metju, koji je veoma brzo i skinuo kilograme trčanjem.

Kako mama kaže: Metju Mekonahiju majka i dalje tera “strah u kosti”

– Deca i supruga su se stalno šalili na moj račun, ali sad im nedostaje njihov debeljko – kaže oskarovac koji je u nedavnom intervjuu za Playboy otkrio da je i dalje opčinjen suprugom Kamilom Alveš i da je njihova ljubav jaka kao i prvog dana.

– Veoma sam veran svojoj ženi i sebično je čuvam samo za sebe. Volim da sam pod njenom `kletvom`. Ne želim da razbijem tu opčinjenost – priznao je Mekonahi.

coming in the backdoor to get the American Dream . pic.twitter.com/nodIHo2B89

— Matthew McConaughey (@McConaughey) November 21, 2016