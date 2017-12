Met Dejmon nikome nije želeo da otkrije da mu je otac preminuo

Kent Dejmon, otac holivudskog glumca Meta Dejmona, preminuo je 75. godini, piše časopis People.

Predstavnici za štampu Meta Dejmona potvrdili su da je njegov otac preminuo 14. decembra posle višegodišnje borbe s rakom. Kent je 2011. godine otkrio da se multipli mijelom, retka bolest krvi od koje je bolovao, povukla.

– Sporo se to razvijalo, tata mi je bolestan, to je bilo nešto kroz šta prolazimo – rekao je Met za Extra ranije ovog meseca – Sve dostupne molitve ćemo uzeti.

Met Dejmon je usled teškog zdravstvenog stanja svoga oca otkazao mnoga planirana medijska pojavljivanja. U oktobru tako nije prisustvovao dodeli nagrada Britannia 2017 u Engleskoj, gde je dobio nagradu Stenli Kjbrik za zasluge na filmu.

Met i Kent Dejmon su 2011. godine odali počast bolnici Massachusetts General gdje je Kent bio na lečenju.

– Tokom poslednjih godina smo kao porodica izgubili nekoliko bliskih prijatelja zbog raka, međutim nikada nisam mislio da bi to moglo da se dogodi mom ocu, maratoncu – rekao je Met tokom događaja.

Mediji su u poslednje vrijeme puni Meta Dejmona zbog njegovih, u najmanju ruku, nespretnih izjava na temu zlostavljanja žena koja je dominirala svetom ove godine.

Dejmon je tako nedavno u intervjuu za ABC News rekao da seksualno zlostavljanje za koje su optuženi moćni muškarci uključuje “spektar ponašanja”. Glumac je rekao da postoji razlika između “tapšanja po zanjici i silovanja ili zlostavljanja deteta te da oba ponašanja trebaju da budu osuđena i eliminisana, ali da ne smeju da se izjednačavaju.

– Naše društvo se nalazi na prekretnici i predivno je to što su se sve ove žene osetile dovoljno osnaženima da ispričaju svoje priče. Međutim, živimo u kulturi nepravde i vređanja. To ćemo morati da ispravimo, ali ćemo morati i da kažemo da niko od nas nije ovde došao savršen – rekao je Dejmon.

Te su izjave naišle na neodobravanje glumice i njegov bivše devojke Mini Drajver.

– Jako je zanimljivo (potpuno nezačuđujuće) da se muškarci sa svim tim mišljenjima o ženskom razlikovanju između seksualnog uznemiravanja, zlostavljanja i silovanja otkrivaju kao potpuno neupućeni, a samim time i kao deo problema – dodala je Drajver.

– Iskreno smatram da muškarci ne bi trebali ženama da govore o zlostavljanju dok svi ne budemo na istoj talasnoj dužini. Muškarac to ne može da radi. Niko to ne može. Zlostavljanje je toliko individualno i lično. Uvredljivo je kada moćan muškarac počne da diktira uslove, hteo on to ili ne.