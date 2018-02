Merilin Menson doživeo slom na sceni, fanovi ga gađali flašama (video)

Merilin Menson je na svom poslednjem koncertu doživeo potpuni slom, a sam nastup je okarakterisan kao totalni fijasko. Kao i uvek, njegov koncert je bio pun, ali fanovi su ga čekali da se pojavi na sceni više od sat i po vremena.

U vidnom rasulu, izašao je na binu i bez reči izvinjenja počeo da “peva” tri pesme nakon kojih je stao:

“The Reflecting God”, “Deep Six” i “This is the New S***”.

– Tražio je da mu publika pošalje ljubav kako bi nastavio – rekao je jedan fan, a prenosi 24sata.hr. Bend koji ga je pratio je samo stao i posmatrao šta mu se dešava.

Obožavaoci su počeli da viču da žele povraćaj novca i gađali su ga flašama i plastičnim čašama kada je sišao. Potom se vratio na binu i počeo da peva jezivim tonom. Menson je, nakon nekoliko otpevanih pesama, koncert proglasio gotovim.

Merilin je ipak, kako ističu fanovi, trenutno u teškom emotivnom rasulu i veruju da će se oporaviti i vratiti na scenu.

– Ovaj čovek je bio deo mog života dugo godina. Njegova muzika mi je pomogla kroz mnoge različite faze u mom životu, i ne mogu dovoljno da mu zahvalim što je bio tako neverovatan. Otac mu je preminuo nedavno, a on očigledno meša alkohol i lekove. Zaista se nadam da nije upao u spiralu bez povratka i da ga nećemo izgubiti. Srce mi je bukvalno slomljeno. Ozdravi brate, mislim na tebe – jedna je od emotivnih poruka njegovih fanova koji su uz svog idola bez obzira na sve.

– Tužno je videti ovu gomilu koja ne želi da mu pomogne da se sabere i apsolutni izostanak ikakvog saosećanja od tolikih “fanova”. Očigledno je da ih je povredio, ali imao je sva prava na to…

Just get your refund and stop moaning you shits. It’s tough out there on your own, with the hyenas, he’s obviously having a bad time. If I was at this gig I’d love it…one to talk about forever. Give the guy a break people #MarylinManson — Upon Pillars Of Dust (@PillarsOfDust) February 17, 2018

I saw that #MarylinManson had a meltdown and ended his concert early. I get fans are mad but the dude did almost die on stage a few months ago, right? I think maybe he has some shit going on inside? — Jeremy Mark Ritch (@JeremyRitch) February 17, 2018