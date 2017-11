Meril Strip o iskustvu koje ju je promenilo: Pravila sam se mrtva da bi prestao da me udara! (video)

Meril Strip je na dodeli nagrada za novinarsku hrabrost opisala dva nemila i strašna događaja koja su je zauvek promenila. U jednom je ona bila žrtva, a u drugom svedok.

Strip je ispričala da je jednom napadnuta na ulicama Njujorka. Neimenovani napadač, koji ju je pratio, napao ju je i nemilice udarao, dok se ona pravila mrtva.

– Pravila sam se da sam mrtva u nadi da će prestati da me udara. Iako sam čula za takve priče, nisam verovala dok i sama nisam iskusila osećaj da ste van svog tela. Bilo je kao da gledam svoje telo sa 20 metara visine. Tada sam naučila nešto o životu i sebi, a što nisam do tada znala. Imala sam sreće što su me instinkti dobro poslužili. – rekla je Meril.

U drugoj je situaciji s njom bila i njena dobra prijateljica Šer.

– Meni blisku osobu su napali i tukli. Sa mnom je bila i Šer. U jednom trenutku smo obe poludele, zaletele se ka njemu i počele da tučemo napadača. Oterale smo ga, to je zaista bilo pravo čudo! – ispričala je glumica.