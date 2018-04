Mendi Mur ostvarila svoj san iz tinejdžerskih dana, osvojila je Kilimandžaro

Život je avantura za 33-godišnju glumicu i pevačicu Mendi Mur. Lepa glumica ostvarila je san koji je imala od svojih tinejdžerskih dana i popela se na planinu Kilimandžaro.

Kilimandžaro se nalazi u Africi, a najviši vrh te planine nalazi se na visini od oko šest kilometara. Glumica i pevačica Mendi Mur uvek je sanjala kako će se jednog dana popeti na najvišu afričku planinu, a sad joj se ta želja i ispunila.

Filmska zvezda svoju je avanturu zabeležila na društvenim mrežama.

– Uspon do vrha bio je emotivniji nego što sam to mogla da zamislim. Kilimandžaro zahteva dosta od onih koji hodaju po njegovim stazama. Nemate izbora nego da budete potpuno prisutni. Pa smo to i uradili. Ništa čoveku ne daje veću snagu nego spoznaja da smo sposobni za mnogo više nego što to mislimo – poručila je Mendi na svojoj stranici Instagrama.