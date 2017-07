Melaniji Tramp nije bio potreban prevodilac za ćaskanje sa Vladimirom Putinom (video)

Uprkos velikim protestima zbog kojih je u hamburškom hotelu ostala duže nego što je planirano, prva dama Amerike Melanija Tramp u subotu je na Tviteru napisala da joj je u Hamburgu jako lepo.

– Uživala sam u poseti Varšavi i Hamburgu. Mnogo posla je urađeno, ali i mnogo prijateljstava sklopljeno – napisala je Melanija.

.@potus & I enjoyed our visits to #Warsaw & #Hamburg. A lot of work was accomplished, friendships made. Headed home! 🇺🇸 pic.twitter.com/wJOCMMPdD0

