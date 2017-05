Melanija Tramp lajkovala status koji upućuje da nije srećna u braku?

Verifikovani Tviter nalog Melanije Tramp ima samo par tvitova koje je lajkovala, a među njima je bio i jedan koji sugeriše da ona baš i ne “ljubi” svog supruga, predsednika Amerike Donalda Trampa.

Prva dama je lajkovala post pisca Endija Ostroja u kome je on postavio GIF koji je postao viralan, a na kojem Melanija dramatično menja raspoloženje na inauguraciji. U jednom momentu je nasmejana da bi samo sekund kasnije poprimila potpuno drugi izraz nakon što joj se Tramp obratio.

Seems the only #Wall @realDonaldTrump‘s built is the one between him and @FLOTUS #Melania #trump pic.twitter.com/XiNd2jiLUF

— Andy Ostroy (@AndyOstroy) May 3, 2017