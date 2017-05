Melanija Tramp izgleda ipak nije u najboljim odnosima sa suprugom? (video)

Prvo putovanje Donalda Trampa kao američkog predsednika u inostranstvo privuklo je veliku pažnju svetske javnosti.

Iako se trudio da ispoštuje sve protokole i pravila, posebnu pažnju privukao je plesom sa Arapima.

Korisnicima društvenih mreža ne promiče nijedan detalj, pa su tako primetili još jednu sitnicu u odnosu sa Melanijom.

First he mindlessly forced her off the red carpet

then reached back for her hand

then she swatted it away#Trump #Israel #Melania #Denied pic.twitter.com/ttVIe4dtwr

— Christopher_Tracy (@ChristpherTracy) May 22, 2017