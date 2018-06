Melanija posle tri nedelje ponovo u javnosti: U Beloj kući priređen skup za vojne porodice, novinarima zabranjen pristup

Američka prva dama Melanija Tramp, koja se 24 dana nije pojavljivala u javnosti, prisustvovala je u ponedeljak skupu u Beloj kući priređenom u čast vojnih porodica, čime je odagnala spekulacije da je onemoćala ili na neki način “iščezla”.

Bela kuća nije dozvolila novinarima da izveštavaju o skupu pod nazivom “Gold star”, iz poštovanja prema vojnim porodicama, što znači da je Melaniju Tramp svojim očima videlo samo 40-ak članova tih porodica i zvaničnika američke administracije, dok su drugi vrebali da je vide na društvenim mrežama, prenosi danas AP.

Na video-snimku objavljenom na Tviteru, vidi se prva dama u crnoj haljini bez rukava i na visokim štiklama kako ulazi u Istočni salon u pratnji supruga, predsednika SAD Donalda Trampa.

– Divno je izgledala – rekla je penzionisana podoficirka prve klase Dajana Pajk.

Kako je navela, Tramp se našalio u vezi sa spekulacijama da ga je supruga navodno ostavila, ali je rekao da je ona dobro.

Prva dama je na Tviteru objavila nekoliko fotografija sa sinoćnog skupa, među kojima dve na kojima se vidi kako sedi pored predsednika.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7

— Melania Trump (@FLOTUS) June 5, 2018