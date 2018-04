Melanija i Donald Tramp dobili svoje voštane figure (video)

Američki predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija dobili su svoje voštane figure u njujorškom muzeju Madam Tiso.

Bivši sekretar za štampu Šon Spajser predstavio je javnosti voštane figure Melanije i Donalda Trampa u njujorškom muzeju Tiso.

– Otvaramo ovo u čast prve dame koja je napravila sjajan posao predstavljajući našu zemlju – rekao je Šon Spajser.

Nove voštane figure predstavljene su u sredu u čast Melanijinog 48. rođendana koji je prva dama proslavila u četvrtak. Ono što je zaista posebno je da Melanijina figura i govori, prenosi tportal.

Naravno, duhoviti komentari nisu izostali. Na primer, komičarka Samanta Bi na službenom Tviteru svoje emisije napisala je: ‘čak im se ni voštane figure ne drže za ruke’.

Not even the statues are holding hands. pic.twitter.com/9PMIxrYRBQ

— Full Frontal (@FullFrontalSamB) April 25, 2018