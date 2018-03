Mekoli Kalkin: Neke stvari u filmu koji me je proslavio mi nisu baš logične (video)

Mekoli Kalkin (37), najbolje plaćeni dečji glumac svih vremena i zvezda filma ‘Sam u kući’, u razgovoru s komičarem i voditeljem Džimijem Felonom (43) u subotu, rekao je kako mu jedna stvar u priči o Kevinu baš i nije jasna.

– Taj klinac je jako pametan. Tipovi samo što mu ne provale u kuću, ali zašto on ne zove policiju? Smisli veliki plan umesto da podigne telefon i nazove policiju. Mislim da je to veliki propust u filmu – rekao je Kalkin.

Ekscentrični glumac proslavio se 1990. ulogom Kevina Mekalistera u filmu ‘Sam u kući’. Kao dete, otac ga je psihički i fizički zlostavljao, a u prošlosti su ga pratili problemi s alkoholom i drogama. Kalkin je trenutno u vezi s glumicom Brendom Song (29).

Mekoli je pre nekoliko dana na društvenim mrežama ‘prenosio’ dodelu Oskara s tim da istu uopšte nije gledao. Za vreme ‘prenosa’ kritikovao je kolege glumce, a svojim objavama je nasmejavao fanove. Okomio se takođe i na muškarce iz filmske industrije koji su optuženi za seksualno zlostavljanje, prenosi 24sata.hr

#Oscars90 I heard there was a fourth billboard in that movie but it got cut out: pic.twitter.com/hMWU3N50KZ

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 5, 2018