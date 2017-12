Megan Markl razočarala Britance: Gaf koji ne mogu da joj oproste (foto)

Na božićnoj misi koja je održana u Crkvi Svete Marije Magdalene u Sandringemu, najviše pažnje privukla je buduća supruga princa Harija i buduća vojvotkinja od Saseksa.

A post shared by Tela Que Cortar (@telaquecortar) on Dec 27, 2017 at 2:13am PST

Znatiželjna javnost je do detalja analizirala stajling koji je Megan Markl odabrala za ovaj važan događaj, i najstroži modni eksperti su se složili da ona po prefinjenom stilu može da parira neprikosnovenoj Kejt Midlton.

A post shared by eniGma Magazine (@enigmamagazine) on Dec 27, 2017 at 2:24am PST



Ipak, gaf koji je napravila na božićnoj ceremoniji Britanci ne mogu da joj oproste. Megan je trebalo da se pokloni kraljici i ukaže joj poštovanje pred velikom grupom ljudi i mnoštvom kamera, zbog čega se vidno unervozila. Susret sa kraljicom je nekako i preživela ali ne i susret sa fotoreporterima.

Playful Meghan Markle Pokes Out Her TONGUE In Front Of Adoring Crowds O… https://t.co/1UUOktAwY3 via @YouTube

— @willie2500 (@willie2500) December 27, 2017