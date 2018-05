Megan Markl i princ Hari imaju dobar razlog zašto kriju detalje svog puta na medeni mesec

Vojvotkinja i vojvoda od Saseksa Megan Markle (36) i princ Hari (33) idu na medeni mesec u kanadsku provinciju Albertu u odmaralište Fairmont Jasper Park Lodge, piše američki TMZ. To mesto se nalazi u nacionalnom parku Jasper i nosi naziv ‘kraljevsko odmaralište’.

Još se ne zna kada Megan i Hari planiraju da otputuju na medeni mesec, ali TMZ tvrdi kako će se za njihovu sigurnost pobrinuti britanske i kanadske vlasti. Odmaralište su posetioci prozvali i ‘kanadskim rajem’, a posetili su ga brojni pripadnici kraljevskih porodica i slavni glumci. Među njima su pokojni kralj Džordž VI. i njegova supruga kraljica Elizabeta, majka Elizabete II. (92).

Onde su odmarali glumci Entoni Hopkins (80) i Džon Travolta (64) kao i osnivač Majkrosofta Bil Gejts. Usto je odmaralište poslužilo kao kulisa za film ‘Reka bez povratka’ iz 1954. u kojem glume Merilin Monro i Robert Mičam. Ali britanski mediji ne spominju Kanadu i tvrde kako su Megan i Hari planirali da idu u Namibiju, ali su morali to da otkažu jer je javnost saznala detalje i to im ugrožava sigurnost. Ipak, planiraju da odu u neku afričku državu.

– To je deo sveta u kojem se Hari oseća da može biti on bez ikakve pompe. Jako voli afrički kontinent – istakao je stručnjak za kraljevsku porodicu Omid Skobi u intervjuu magazinu Elle. Dodao je kako Megan i Hari žele da istraže afričke zemlje i da je siguran kako će to učiniti na medenom mesecu.

The Sun kaže da novopečeni supružnici planiraju putovanje u Bocvanu i Havaje, a na kraju će malo svratiti i u Irsku. Magazin Elle ističe kako Megan i Hari imaju dobar razlog zašto kriju detalje svog puta i kako su odabrali novo, tajno mesto za medeni mesec.

– Promenili su lokaciju putovanja već nekoliko puta. Ako pre puta procure informacije o lokaciji, to ugrožava njihovu sigurnost i njihov sigurnosni tim ih mora savetovati da menjaju svoje planove – objasnio je Skobi.