Megan Markl na udaru rođene sestre: Neprijatne optužbe za zanemarivanje oca

Da se uspeh teško oprašta dokazuje i priča Megan Markl koju porodica ne ostavlja na miru od kako je saopšteno da se verila sa princom Harijem. Jedna od “najglasinijih” je polusestra buduće vojvotkinje od Saseksa, Samanta Grant.

Why Meghan Markle's Estranged Half-Sister Samantha Grant Is Really Speaking Out – E! News – https://t.co/Fqn6mu9gNN pic.twitter.com/3PJ9fTHKek

— Digital Majority (@DigitalMajority) April 3, 2017