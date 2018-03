Megan Markl kao devojčica u društvu legendarnog srpskog košarkaša

Dok Britanija i svet iščekuju veliko venčanje engleskog princa Harija i američke glumice Megan Markl u maju, britanski tabloidi iskopali su njenu fotografiju iz dečjih dana na kojoj ponosno pozira s srpskom košarkaškom zvezdom Vladom Divcem.

Britanski San objavio je fotografiju 12-godišnje Megan i košarkaša LA Lejkersa koja je nastala je 1993. godine na snimanju epizode superpopularne serije “ Married With Children ” u kojoj se Keli Bandi nabacuje Divcu.

EXCLUSIVE: Meghan Markle beams alongside 7ft basketball star Vlade Divac on set of Married With Children in never-before-seen throwback pic https://t.co/aDAXpqjJnA

— Sofia Petkar (@SophiePetkar) March 8, 2018