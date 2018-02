Megan Markl je imala blog u kome je bez cenzure otkrivala sve tajne Holivuda?

Povezane vesti



Holivudska glumica Megan Markl, u poslednje vreme poznatija kao buduća supruga princa Harija, svojevremeno je vodila intiman dnevnik u kojem je bez cenzure otkrivala sve tajne Holivuda i trnovit put kojim je kročila dok je pokušavala da se probije u filmskoj industriji.

Pod nazivom “The ‘Working Actress”, buduća princeza je bila vrlo otvorena i doticala se škakljivih tema. “Dođite i čitajte o djevojci sa čarobnim grudima”, tvitovala je tako u februaru 2011. pokušavajući da pridobije više čitaoca.

Dva meseca posle, Megan je ponovo promovisala svoj blog rečima: “Dođite i čitajte o seksu. Puno seksa! (Kunem se da moj profil na Tviteru nije hakovan.)” U samom dnevniku Megan je opisivala i finansijske probleme s kojima se susretala kao glumica u usponu. “Morala sam da zamrznem svoje članstvo u glumačkoj zajednici, pozajmljujem novac, radim poslove koje sam mrzela, trpim da me na setu tretiraju kao smeće, ljubim glumce kojima je smrdelo iz usta… Plakala sam satima misleći kako to više ne mogu da trpim”, otkrila je u jednoj objavi.

Za svoj logo koristila je siluetu prazne rediteljske stolice i ništa nije davalo da se nasluti ko je autorka bloga. “Da, to je definitvno Megan pisala. Mislim da ga je nedavno izbrisala, možda onda kad je dobila ulogu u TV drami ‘Suits'”, rekao je glumac Lens Karter. I drugi izvori iz Kalifornije su potvrdili kako iza tajnog dnevnika stoji buduća članica kraljevske porodice.

“Mislim da je Megan na taj način ispoljavala svoje frustracije i pokušala da bude glas cele industrije. Tako je inspirisala druge glumce koji su se borili za svoj komadić Holivuda, ali i sebe samu – da nastave dalje”, kazao je izvor.

Jedan je post posvetila svom glumačkom heroju Donaldu Saterlendu, s kojim je sarađivala u komediji “Horrible Bosses” s Dženifer Aniston u glavnoj ulozi. – Bila sam toliko uzbuđena što ću da radim s njim. Žena zadužena za frizure glumaca rekla mi je da je on pravi dragulj i da ću ga sigurno zavoleti, pa kad sam ga konačno srela, rekla sam: ‘Gospodine Saterlend, čujem da ću se zaljubiti u Vas pre pauze za ručak’. On se nasmejao i to je probilo led. Uzdržavala sam se da ne skičim od sreće – stoji u objavi.

Iako nije otkrila ni svoju ulogu ni naziv filma, nije bilo teško sabrati dva i dva čim je napisala da snima komediju s Donaldom Saterlendom.

– Pisanje bloga za Megan je bila vrsta terapije. To joj je omogućilo da iznosi sve svoje borbe, ali i prozove neke ljude potpuno anonimno. Ona je zaista pisala ono što oseća – rekao je izvor.

– Ali čim joj je karijera krenula i njen lifestyle blog ‘The Tig’ poslovao dobro, prestala je da piše stari. Nije više želela da je smatraju glumicom u usponu. Mislim da je to pokazalo Meganinu stranu koju ljudi nisu očekivali da ima. To nije slika koju želi da predstavi javnosti. Ona je davno prestala da piše, ali nisam skroz siguran kada je izbrisala blog. Možda se zabrinula da će je mediji razapinjati zbog toga, jer to definitivno ne priliči budućoj princezi – zaključio je izvor za Daily Mail.