Megan Foks otkrila kako je spasila svoj brak

Glumica Megan Foks (31) smatra se jednom od najlepših u Holivudu ali njeno srce već godinama pripada samo jednom muškarcu – glumcu Brajanu Ostinu Grinu.

Par je svoju vezu započeo davne 2004. godine kada je ona imala 18, a on 30 godina. Ali, uprkos velikoj razlici u godinama, par se venčao 2010. godine. Pet godina kasnije, par je podneo zahtev za razvod, ali ubrzo posle toga glumica je šokirala obožavaoce trećom trudnoćom, ali nije odmah priznala da je Ostin otac jer niko nije znao da su se pomirili.

Par danas ima trojicu sinova, a šuška se kako planiraju i četvrto dete jer Megan želi i devojčicu. A lepa glumica sada je u razgovoru za US Weekly otkrila kako je spasila svoj brak.

– S vremena na vreme moraš da se podsetiš zašto ti se sviđa osoba s kojom imaš decu. Kad imaš toliko ljudi oko sebe i obaveza, to se vrlo lako zaboravi. Postanete poslovni partneri, a onda izađete na sastanak i pomisliš ‘Vau, strašno si mi privlačan’. To je izuzetno važno i trudimo se da to radimo što češće – objasnila je Megan.