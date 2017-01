Mark Volberg: Moja ćerka će izlaziti sa Biberom samo preko mene mrtvog

Glumac Mark Volberg pre par dana bio je gost poznate voditeljke Elen Dedženeris u emisiji The Ellen DeGeneres Show gde je otkrio kako je njegova trinaestogodišnja ćerka opsednuta Džastinom Biberom, ali i kako on reaguje na to.

Naime, Mark je ispričao kako mu je zaljubljena devojčica čak izjavila da će Biber biti njen muž.

Deset muškaraca kod kojih centimetri nisu važni

– Toliko je opsednuta da mi je jednom prilikom rekla, ‘Tata, on će biti moj muž’- rekao je glumac.

A photo posted by Mark Wahlberg (@markwahlberg) on Jan 5, 2017 at 11:35pm PST

– Samo preko mene mrtvog. U stvari, preko vas mrtvih, oboje, jednostavno ću se vratiti nazad u zatvor – odgovorio joj je tada Mark, a sada ispričao Elen.

Glumac je otkrio kako je za ćerku smislio savršenu “kaznu”, pa joj je zapretio da će, kako bi je postideo, snimiti pesmu sa Džastinom.

– Bila je stvarno zaprepašćena – kaže Mark.

Nadamo se da se Mark samo šali, mada Džastinu sigurno nije svejedno jer je glumac stavrno bio u zatvoru i to kada je imao 16 godina. Tada je odslužio kratku kaznu zbog napada i pokušaja krađe.