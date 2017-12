Mark Hamil : Novi “Ratovi zvezda” su za neku novu generaciju

Povezane vesti



Glumac Mark Hamil, najpoznatiji po ulozi Luka Skajvokera u “Ratovima zvezda”, rekao je za britanske medije da nije zadovoljan svojom ulogom u poslednjem delu serijala, piše Mondo.Luk je u poslednjem filmu izazvao burne reakcije publike i kritičara,a evo šta glumac kaže o tome!

-Prigovarao sam reditelju Rajanu Džonsonu, rekao sam mu da džedaji nikada ne odustaju. Čak i da je Luk imao neki problem, možda bi samo otišao negde na godinu dana da se sabere, ali ako je pogrešio, pokušao bi da ispravi tu grešku, rekao je Hamil i dodao.

-Džonson je zahtevao od mene da se ponašam na određeni način, da izgovorim određene stvari, kako bi kraj filma imao smisla. To je osnova mog problema. Mislim da Luk to nikada ne bi izgovorio. Ali ja posmatram Luka iz ‘Ratova zvezda’ Džordža Lukasa, rekao je on.

-Ovo nije moj Luk, ovo nije moja priča. Ovo je priča nekog drugog. Novi ‘Ratovi zvezda’ su za neku novu generaciju. Ja to ne prihvatam, ali u pitanju je ipak samo film, rekao je on