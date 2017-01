Margo Robi u ulozi ozloglašene američke klizačice Tonje Harding (foto)

Glumica Margo Robi u zadnje vreme jedna je od najangažovanijih mladih glumica, a svaka sledeća uloga zahtevnija je od prethodne.

Prošle godine fanovi su je gledali u filmu Suicide Squad u ulozi Harli Kvin, a trenutno radi na ostavrenju I, Tonya o incidentu vezanom za poznatu američku olimpijsku klizačicu Tonju Harding.

Margot Robbie as Tonya Harding got me feeling some type of way. #Gillooly cc: @JayCocks pic.twitter.com/qwk4rRiTqn

— Jack Lauterback (@jackgoesforth) January 17, 2017