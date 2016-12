Maraja Keri tražila da joj za venčanje nabave ugrožene životinjske vrste

Maraja Keri je odlučila da se našali sa svojim agentima, pa im je naredila da za njeno venčanje nabave ugrožene životinje uz objašnjenje da će im “pomoći na taj način”.

Međutim, oni su Maraju shvatili sasvim ozbiljno pa su pokušali da ispune njene želje, zbo čega se popularna pevačica naljutila na njih.

Dok je još planirala venčanje sa australijskim bogatašem Džejmsom Pakerom, Maraja se našalila se na račun organizatora venčanja.

Ona je naredila svojim agentima da joj za svadbu obezbede ugrožene tigrove, slonove i lavove. Objasnila im je da to želi da učini zbog medijske pažnje jer bi onda još više ljudi doniralo za spas ugroženih vrsta. Kada su joj poverovali, Maraja se uvredila.

– To je bila samo šala, ne mogu da verujem da su pomislili da bih to učinila. To je prilično bolesno – kaže Maraja.

Naravno, čim su saznali za to Maraju su žestoko kritikovale organizacije za zaštitu životinja, pa je pevačica svima morala da objašnjava da se samo šalila.