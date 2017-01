Maraja Keri se propisno osramotila na novogodišnjem nastupu (video)

Muzička diva Maraja Keri trebalo je da otpeva svoja dva hita na dočeku Nove godine u emisiji Dika Klarka “New Year’s Rockin’ Eve”, ali nastup uživo pokazao se kao potpuni promašaj.

Slavna pevačica se, zbog navodnih tehničkih poteškoća, nije ni potrudila da otvara usta i pretvara se da peva, a njen novogodišnji nastup završio se potpunim debaklom.

Tehnički problemi nastupili su kada se Maraja našla na bini i spremala se da otpevi svoj veliki hit “Emotions”.

– Trudim se – rekla je vidno frustrirana Maraja koja je prestala da peva jer joj navodno slušalice nisu radile, pa je od publike zatražila da oni nastave s pesmom.

Njena sledeća izvedba pesme “We Belong Together” završila je podjednako neslavno, a pevačica je tokom nastupa koračala pozornicom odbijajući da peva.

U jednom trenutku se čuje kako govori da nisu uvežbavali tu pesmu.

– Jednostavno nije ništa bolje – rekla je pevačica i na taj način završila svoj kratki nastup koji je započeo u 23.30, pola sata uoči legendarnog spuštanja kugle na njujorškom Tajms Skveru.

Pevačica je kasnije na Tviteru komentarisala inicident rekavši da se “s.anja dešavaju” i da se nada da će se o njoj pisati i u 2017.

Gledaoci, očekivano, nisu bili oduševljeni njenim nastupom, a na društvenim mrežama njenu karijeru su proglasili poslednjom žrtvom 2016. godine.

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here’s to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr

— Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2017