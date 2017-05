Majli Sajrus se stidi svog spota: Uvek ću biti naga devojka koja se ljulja na kugli

Povezane vesti



Američka pevačica Majli Sajrus okrenula je potpuno novi list. Reputacija „loše devojke“ koju je imala 2013. godine, kada je objavila kontroverzni spot “Wrecking Ball”, sada je stvar prošlosti i nešto čega se mlada kantautorka stidi.

– Uvek ću biti naga devojka koja se ljulja na kugli – otkrila je Sajrusova u radijskom intervjuu Zach Sang Show.

– To je nešto što ne možete da vratite, ljuljanje bez odeće na kugli ostaje zauvek. Jednom kada to uradite, to je za sva vremena. To je moja najgora noćna mora – da se taj video-snimak pusti na mojoj sahrani – izjavila je Majli.

Pevačica je dodala da bi radije volela da ostane upamćena po svom humanitarnom radu, s obzirom na to da se fokusirala na pomoć mladim ljudima koji nemaju krov nad glavom kada je osnovala organizaciju „Hepi hipi faundejšn“.