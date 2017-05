Majli Sajrus: Ne drogiram se više jer želim da budem čiste glave i da vidim jasno

Popularnost je stekla dobrim glasom, hitovima, ali i provokativnim spotovima.

Ona je u intervjuu za jedan američki magazin priznala da je vreme da se okrene drugačijem načinu života, sa svoje 24 godine. Otkrila je, između ostalog, da nije pušila travu dok je snimala novi, šesti studijski album, a dotakla se čak i politilčkih tema.

-Volim da sam okružena ljudima koji me čine boljom osobom, angažovanijom, a to nisu ljudi koji su stondirani. Nisam pušila travu tri nedelje, što je najduži period do sada. Ne drogiram se, ne pijem, potpuno sam čista, jer želim da budem čiste glave i da vidim jasno, kaže Majli.

Majli ističe da je njen novi album, čiji će prvi singl biti objavljen 11. maja, posvećen širokom broju ljudi, onima koji inače ne slušaju njenu muziku ili ne dele njene stavove i vrednosti, uključujući pristalice američkog predsednika Trampa.

-Ovaj album jeste, na neki način, refleksija stanja – ma, je.e mi se, ali trenutno ne mogu da imam takav stav i da ne razmišljam o ljudima. Sada dajem svetu zagrljaj i poručujem: “Hej, dobri smo, volim vas”. I nadam se da ću dobiti odgovor da i oni mene vole. Zar Trampove pristalice ne misle da su u pravu i da je njihov način razmišljanja ispravan? Zato moram da budem otvorena prema drugačijim mišljenjima, samo tako može doći do promena. To nije zato što se nekome ‘uvlačim’ kako bih prodala što više ploča, rekla je Sajrusova.

Da jeste na putu promena svedoči i najavljeni singl sa novog albuma. Reč je o ljubavnoj pesmi, posvećeno vereniku Lijamu Hemsvortu, sa kojim živi na velikom imanju sa još sedam pasa, dva praseta i ponijima.

-Da mi je neko pre tri godine rekao da ću napisati ovakvu pesmu, ne bih mu verovala, kaže o prvom singlu sa novog albuma.