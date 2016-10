Majkl Fasbender: Obnažio sam se u filmu da bih majci ispunio želju

Majkl Fasbender, glumac sa irskim i nemačkim korenima, potpuno se obnažio u drami “Sramota”, i tu ne bi bilo ničeg neobičnog, da se iza tog glumačkog zadatka ne krije jedan lični razlog.

Glumac je u najnovijem intervjuu otkrio da je za takav potez, osim scenarija, “odgovorna” i njegova majka Adel jer je svojevremeno burno negodovala jer su u filmovima žene “uvek gole”, dok su muškarci “zakopčani do grla”.

– Odlučio sam da joj ispunim želju jer mi je najveća obožavateljka i podrška – kaže Fasbender.

On je priznao je da su roditelji želeli da on pohađa fakultet i da, nakon što ga završi, ima “ozbiljan posao”. Međutim, on je još kao tinejdžer shvatio da želi da se bavi jedino glumom.

Kada ga je majka videla u predstavi, podržala ga je u odluci da postane glumac, a Fasbender je u poslednje tri godine snimio čak deset filmova.

U bioskopima će uskoro pojaviti u filmu “Assasin’s Creed” u kom ima glavnu ulogu, a u septembru je premijeru imala drama “The Light Between Oceans” u kojoj glumi uz Ališu Vikander, u koju se na setu i zaljubio.