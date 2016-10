Majkl Daglas zabrinut za prijatelja: Val Kilmer krije da boluje od raka

Popularni američki glumac Majkl Daglas (72) tvrdi da se njegov dugododišnji prijatelj i kolega glumac Val Kilmer (56) bori sa opakom bolešću i po njegovim rečima “stvari ne izgledaju baš najbolje”.

Poslednjih godina Kilmer, koga je proslavila rola Ajsmena (Ledenog) u filmskom hitu “Top Gun”, dosta vremena provodi u bolnici zbog problema sa grlom, ali poriče da boluje od kancera. I ovu poslednju izjavu svog prijatelja nije želeo da komentariše.

Tokom gostovanja u Theatre Royal Drury Lane proteklog vikenda, Majkla su pitali o saradnji sa Valom Kilmerom na filmu iz 1996. The Ghost and the Darkness, na šta je glumac odgovorio:

– Film nije prošao tako dobro kao što smo očekivali, ali sam se izuzetno zabavio na snimanju. Val je divan momak koji se suočava sa istom bolešću s kojom sam se i ja borio, ali stvari ne izgledaju baš najbolje po njega. To je razlog što ga u poslednje vreme nema u javnosti.

Kilmer, koga publika pamti i po ulozi Betmena u trećem delu serijala od strip junaku, poslednjih godina skoro da ništa ne snima. Glasine o tome da se bori sa teškom bolešću pokrenute su prošle godine, kada je glumac snimljen sa cevi u grlu. Preko svog Fejsbuk naloga, Val je porekao da se radi o raku grla, već da mu je usled intervencije oteklo grlo, te su mu lekari ugradili cev kako bi mu olakšali disanje.

U junu prošle godine, obratio se svojim fanovima na društvenim mrežama:

– Drugari, savršeno sam dobro. Hvala vam za ljubav i podršku koju mi pružate. Sjajno se provodim i moram da napomenem da nemam tumor ili kancer.

Pet godina ranije, Majkl Daglas je objavio da boluje od raka grla, zbog čega je išao na hemioterapije. Terapija je pomogla i glumac je mogao da kaže da je ozdravio.

Nešto kasnije je ispričao da je zapravo imao četvrti stepen raka jezika, ali da su mu lekari savetovali da tu informaciju ne odaje u javnosti. Nakon teške borebe, hemioterapija, radijacije i uz najgore moguće proratne efekte, Daglas je uz pomoć porodice i podršku supruge Ketrin-Zite Džons uspeo da pobedi opaku bolest.

Simptome koje Kilmer sada ispoljava, identični su onima koje je Daglas imao i upravo zbog toga mu je mnogo lakše da razume pakao kroz koji njegov prijatelj prolazi.