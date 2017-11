Madona uživa u ekonomskoj klasi kao sav običan svet (foto)

Bogatstvo kraljice popa Madone procenenjo je na oko 500 miliona dolara, ali Madona se ponaša kao sav normalan svet.

Ona je snimljena kako leti avionom u ekonomskoj klasi, sa svim ostalim putnicima koji nisu u mogućnosti da priušte biznis klasu. Madona je bila opušteno obučena, kao da se premala da skokne do prodavnice, i bez šminke, a njeni fanovi su bili oduševljeni ovim njenim potezom. Ona je letela od Londona do Portugala.

Why doesn’t this happen to me?! 😩 #Madonna pic.twitter.com/9edZEAHKHJ

— Laurence (@LondonLaurence) October 31, 2017