Madona otvoreno protiv seksizma: Žene, napravite savez i učite jedne od drugih

Već se krajem oktobra znalo da je čuveni muzički magazin “Bilbord” izabrao Madonu za “Ženu godine”, a kraljici popa je to priznanje i zvanično uručeno sinoć na specijalnoj gala večeri “Women In Music”.

Tim povodom slavna pevačica je održala vrlo emotivan i upozoravajuć govor o tome koliko je svet zapravo postao jedno surovo mesto za žene, i podsetila da u odnosu na njih muškarci imaju mnogo bolji tretman.

Ona je javno osudila dvostruke standarde koji ne tretiraju jednako žene i muškarce, i seksizam koji to prati, a osvrnula se i na brojne prepreke na koje je tokom karijere nailazila samo zbog toga što je žena.

– Stojim ovde pred vama kao da sam neki otirač. Mislim, kao zabavljač godine. Hvala vam što ste odali priznanje mojoj sposobnosti uz pomoć koje sam izgradila 34 godine dugu karijeru, uprkos užasnom seksizmu, mizoginiji i konstantnom zlostavljanju – rekla je Madona.

Ona je rekla i da su je silovali, uz pretnju nožem, kada je kao tinejdžerka došla u Njujork, ali se osvrnula i na muzičku inspiraciju. Posebno se pozabavila dežurnim kritičarima koji od početka njene karijere nazivaju “vešticom i k..vom”.

– U jednom naslovu su me poredili sa đavolom. Ja sam mislila: “Stani, čekaj! Pa zar nije Prins taj koji trčkara po sceni u mrežastim čarapama, i nosi visoke potpetice, dok mu zadnjica ispada na sve strane? Da, jeste, to je on. Tako sam shvatila da žene nemaju istu slobodu kao muškarci.

Madona se posebno zahvalila svima koji su je tokom karijere sputavali.

– Nisam ovde zbog toga što mi nagrade važne, nego da se zahvalim svima koji su sumnjali u mene, svima koji su odmahivali glavom, i svima koji su mi napravili pakao i govorili kako nešto ne smem ili ne mogu da uradim, savetovali me šta moram… Sav taj vaš otpor me je samo učinio jačom, i podstakao me da se trudim još više. Zbog toga sam postala borac. Zbog vas sam postala žena kakva danas jesam. I hvala vam na tome.

Ona je na kraju uputila poruku svim devojkama i ženama.

– Žene su bile ugnjetavane toliko dugo da veruju u sve ono što muškarci govore o njima. One veruju da ne mogu same da urade posao, i da im je neophodna podrška muškarca. Kao žene, mi moramo da počnemo da vredujemo sebe same, da vrednujemo i ono što žene oko nas rade. Potražite snažnu ženu oko sebe i sprijateljite se sa njom, napravite savez, učite od nje, sarađujte sa njom, neka vas inspiriše i prosvetli. Iskrena solidarnost među ženama je moć za sebe.