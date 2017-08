Madona danas puni 59 godina: Srećan rođendan kraljice popa! (video)

Jedna od najuticajnijih žena u svetu muzike svih vremena, Madona Luiza Veronika Čikone danas, 16. avgusta, puni 59 godina. Ona je pevačica i kompozitorka, glumica,.. Zapravo, multitalentovani zabavljač koji vlada svetskom muzičkom scenom već decenijama.

Madona Luiza Čikone je rođena 16. avgusta 1958. godine u Bej Sitiju, kao ćerka Silvija, Amerikanca italijanskog porekla i majke Madone, kanadskog porekla. Odrasla je u gradu Pontijaku, u Mičigenu. Mnogi misle da joj ime Madona nije pravo, već umetničko ime, ali ona ga je dobila po majci.

Sa 8 godina, na obredu krizme, dodala je ime Veronika, po ženi koja je, prema Bibliji obrisala lice Isusu na putu ka Golgoti.

Kada je imala pet godina, njena majka je umrla od raka. To je bio veliki udarac za nju, i često je tuga zbog gubitka majke, kao i važnost porodičnih odnosa, interpretirana u njenom radu. Ubrzo se otac Silvio oženio kućnom pomoćnicom, Džoun Gustafson, koju Madona nikad nije u potpunosti prihvatila. Odrastala je u strogom katoličkom okruženju, i često je išla u crkvu.

Bila je čudak u svojoj školi, ali je bila i odličan đak, i pohađalac časova klavira, ali kako joj je to posle nekog vremena dosadilo, ubedila je oca da ide na časove plesa.

Tada je upoznala Kristofera Flina, svog profesora plesa, za koga je izjavila da je jedna od najuticajnijih ličnosti u njenom životu. Činjenica da je pripadao gej populaciji, i da je kasnije umro od SIDE, učvrstila je njene stavove o pružanju pomoći osobama diskriminisanim po toj osnovi.

Uprkos činjenici da je dobila stipendiju Mičigenskog univerziteta, odbila ju je, i otišla u Njujork, pokušavajući da se zaposli. Stigla je u Njujork avionom, sa samo 35 dolara. Radila je nekoliko sitnijih poslova, poput konobarice u Dunkin’ Donuts, sve dok nije postala jedna od plesačica na svetskoj turneji Patrika Hernandesa.

Kasnije je sa Denom Gilrojem osnovala bend Breakfast Club, u kome je prvo i ispoljila svoje vokalne sposobnosti. Kada se bend raspao, ona i njen tadašnji dečko Stiv Brej su otišli kod Marka Kaminsa, popularnog njujorškog di-džeja, koji je, impresioniran njihovim demo-snimcima, otišao u Sire Records.

1982. godine, Madona je potpisala ugovor sa Sire Records, ogrankom Warner Bros., i uskoro izdala svoj prvi singl, Everybody, koji je postao hit u klubovima, ali nije imao uspeha na Bilbordovoj listi „Hot 100“.

Dobio je i česta puštanja na R’n’B stanicama, zbog čega je vladalo mišljenje da je ona zapravo crnkinja. I drugi singl, Burning Up, je takođe bio hit na američkoj Dens top-listi, što je dovelo do finansiranja albuma.

Madonin debi album, jednostavno nazvan ‘Madonna’ izašao je 1983. godine. Nakon slušanja prvih verzija pesama sa tog albuma, Madona se razočarala i odnela ih svom dečku Džonu Benitezu (poznatom kao Dželibin), koji ih je rearanžirao i doveo u stanje koje je evidentno na albumu. Album je bio osmi na američkoj top-listi (sa prodatih milion primeraka), i sadržao je tri uspešna „Hot 100“ singla, Borderline, Holiday, i Lucky Star. Trenutne statistike kažu da je prodat u ukupno 8 miliona primeraka.

Madonin sledeći album, ‘Like a Virgin’, koji je izašao sledeće godine, je bio njen prvi #1 album na američkoj top-listi. Hitovi su bile pesme Like a Virgin, Material Girl (u čijem spotu je imitirala Merilin Monro, i njen film „Muškarci više vole plavuše”), Angel i Dress You Up. Album je do danas prodat u oko 19 miliona primeraka[3], i ostaje jedan od njenih najuspešnijih. Pažnju je u to vreme privukla nastupom na prvoj dodeli MTV nagrada, silazeći sa džinovske svadbene torte, obučena u venčanicu, i pokazivanjem donjeg veša tokom izvođenja koreografije.

1985. krenula je na svoju prvu turneju, ‘Virgin Tour’, gde su joj prateći bend bili Bisti Bojs. Turneja je imala zapažen uspeh u SAD.

Iste godine, Plejboj i Penthaus su istovremeno objavili Madonine erotske slike, nastale kasnih 70ih, u vreme dok je pozirala anonimnim slikarima. To je izazvalo ogromnu reakciju medija i javnosti. Madona je na Live Aid koncertu, obraćajući se publici, izjavila da „neće skinuti svoju jaknu, jer će joj to možda uzeti za zlo kroz deset godina“.

Madonin treći studijski album, ‘True Blue’, ujedno i njen najprodavaniji, sa oko 20 miliona primeraka, izašao je 1986. Na albumu je Madona doprinela svojim tekstovima, u saradnji sa budućim prijateljem i saradnikom Patrikom Leonardom. Na albumu se nalazila emotivna balada Live to Tell, za koju se smatra da je „njena prva ozbiljna pesma“.

Ostali singlovi, koji su takođe bili veoma uspešni na američkoj top-listi bili su Papa Don’t Preach (koja je poznata po svom suočavanju sa problemom maloletnih trudnica), Open Your Heart (poznat i po svom kontroverznom spotu), True Blue (posvećena njenom tadašnjen mužu Šon Penu) i La Isla Bonita.

1987. Madona učestvuje u filmu Ko je ta devojka? za koji doprinosi četiri pesme, među kojima je naslovna pesma iz filma Who’s That Girl, kao i Causing a Commotion, obe top 5 hitovi. Iste godine pokrenula je svoju drugu turneju, ‘Who’s That Girl Tour’, koja je u to vreme donela Madoni njen prvi rekord, kao tada najisplativija turneja svih vremena. Zapamćena kao veliki spektakl, turneja je u sebi objedinjavala pop i umetnost, korišćene su slike poznatih umetnika poput Madonine omiljene slikarke, Tamare de Lempicke, i kostimi koji su se munjevito menjali između pesama, od kojih su neki parodirali njenu tadašnju suparnicu, Sindi Loper. To joj je bio prvi okršaj sa Vatikanom, koji je pozivao vernike na bojkot svetogrdnih koncerata.

Iste godine izlazi njen prvi remiks album pod nazivom ‘You Can Dance’, koji je uglavnom sadržao remikse koji su uradili njeni saradnici sa dotadašnjih albuma, a koji su bili „spakovani“ u vidu neprekidnog miksa, bez pauze između pesama. Jedini izuzetak je bila i jedina nova pesma, Spotlight.

Madonin četvrti album, ‘Like a Prayer’, pušten u prodaju 1989, po mnogima je prelomna tačka u Madoninoj karijeri, koji ju je postavio u sam establišment pop muzike. Na albumu je zapaženo učestvovanje Prinsa kao duetskog partnera u pesmi Love Song, kao i nekoliko njegovih gitarskih deonica. Album je doživeo najbolje kritike u Madoninoj karijeri i privukao je zrelije slušaoce. Časopis Rolling Stone je album okarakterisao kao “… najbliže umetnosti koliko pop može da priđe“.

Pesma Like a Prayer se nametnula sama po sebi kao prvi singl, zbog svoje napredne strukture. Naime, pesma sadrži tipičnu pop melodijsku liniju, ali su u nju integrisani muzički elementi crnačke muzike, poput gospel hora, kao i gitarska rok deonica, koju, već pomenuto, izvodi Prins. Pored svega, tu je i tekst koji obiluje religijskim alegorijama, i u kome Madona opisuje pozivanje imena svoje ljubavi „kao malu molitvu” Madona je tada imala potpisan ugovor sa Pepsijem, jer im se pesma jako dopala, i želeli su reklamu u kojoj se ona čuje, što bi donelo uzajamnu promociju i njima i Madoni. Madona je dobila 5 miliona dolara za reklamu. Ipak, stvari su se iskomplikovale.

Uskoro je snimljen kontroverzni spot za pesmu, čiji zaplet je jasno okrenut protiv rasizma, i gde je crnac optužen za silovanje i ubistvo koje su počinili belci. Madona odlazi u crkvu, tražeći snagu da ode u policiju, bez straha od osvete zločinaca. Ipak, pored jednostavnog zapleta, ono što je stvorilo kontroverzu je verski simbolizam. U spotu se pojavljuje crni svetac (Sveti Martin od Poresa) koji je odmah shvaćen kao svetogrdni „Crni Isus”, sa kojim se Madona kasnije u spotu ljubi, zatim Madonine stigmatske rane, i na kraju, polje zapaljenih krstova pred kojima Madona pleše, što je po mnogima bio otvoreni napad na crkvu. Užasan skandal koji je izbio povodom zapaljenih krstova, i osuda Vatikana, po mnogima je bio nepotreban, jer su oni zapravo bili jasna aluzija na Kju-kluks-klan, što je samo jasnije pojačalo antirasističku poruku spota.

Spot je kasnije, na 25. godišnjici MTV-a, izglasan kao „Najrevolucionarniji spot svih vremena“ (Most Groundbreaking Music Video of All Time).

Pošto su spot i reklama za Pepsi imale slične vizuelne teme, reklama je ubrzo povučena, dolivajući ulje na vatru oko svih kontroverzi. Ipak, Madona je zadržala novac, jer su oni prekinuli ugovor.

Kada se stvar ipak malo smirila, Madona je snimila još jedan kontroverzan spot, za drugi singl Express Yourself. Dok u pesmi ona poziva na slobodu govora i izražavanja, u spotu postaje jasno da se obraća sputanim ženama, jer je ona sama u spotu ograničena muškim svetom, i živi „vezana svojim željama da se ne pobuni“.

Pored svih kontroverzi, album je samim tim dobio neverovatnu promociju. Prodat je u 13 miliona primaeraka, od čega 4 miliona samo u SAD. Sa albuma su izašla još tri uspešna singla, Cherish, Oh Father i Dear Jessie…

Ovo je samo delić impresivne biografije kraljice popa koja je svojim pesmama obeležila čitave generacije, a njeni hitovi iz ranog perioda i danas se slušaju s nesmanjenim interesovanjem.