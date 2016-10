Lusi Lu vodi računa o obrazovanju svog sina – u muzej se ide i kad ste u pelenama (foto)

Kada lepa glumica Lusi Lu nije na setu i ne snima seriju “Elementary” ili gostuje u nekoj od televizijskih emisija, možete se kladiti da ćete je naći u “provodu” sa svojim jednogodišnjim sinom Rokvelom Lojdom.

Kao i svaka mama koja drži do obrazovanja svog deteta, Lusi (47) je povela svog sina u muzej u Njujorku i to u Whitney Museum of American Art.

Kao pravi vodič, mama Lusi je objašnjavala malenom Rokvelu dela koja su gledali, a on je na svoj “bebeći” način” shvatio o čemu se radi pa je veselo dao udela u razgledanju dok je uživao u nosiljci.

Glumica je uz fotografiju napisala: “Malo kulture sa mojim malenim”

A little culture with my little one @whitneymuseum #carmenherreralinesofsight Фотографија корисника Lucy Liu (@lucyliu) дана 8. Окт 2016. у 2:06 PDT

Lu je Rokvela dobila uz pomoć surogat majke u avgustu 2015. godine, a od tog momenta beleži svaki momenat sa njim.