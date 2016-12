Ljubavi poznatih koje su se završile u 2016

Priznaćemo, u jednom trenutku ove godine prestali smo da verujemo da prava ljubav zaista postoji. Oni su krivi za to…

Anđelina Džoli & Bred Pit

Najneočekivaniji razvod godine, rekli bismo. Vest koja je u septembru odjeknula svetom ostavila nas je sve bez reči. Jednostavno, kraj jedne ere.

Džoni Dep & Amber Herd

Ako je Branđelina bio najneočekivaniji razvod godine, onda je ovo bio definitivno najburniji razvod. (Mada, mrtva trka…) Nasilje, advokati, tužbe, gomile skandaloznih fotografija, disktuabilni video snimci koji su isplivali… Petnaestomesečni brak mogao je i lepše da se završi.

Lejdi Gaga & Tejlor Kini

Nakon pet godina veze i veridbe koja je trajala godinu dana, Gaga i Tejlor jednostavno su odlučili da svako krene svojim putem u julu ove godine. Bez mnogo buke. Jednostavno i dostojanstveno.

Dženifer Lopez & Kasper Smart

Džej Lo i Kasper Smart počeli su da izlaze još 2011. godine, iako su vezu zvanično potvrdili u julu 2012. A onda je krenula višegodišnja on-off varijanta u kojoj smo se i sami pogubili. Priči je i zvanično došao kraj u avgustu ove godine, kada je Džej Lo objavila fotografiju na Instagramu, na kojoj pozira ispred grafita sa natpisom „Zaštiti svoje srce“. Navodno je Kasperovo neverstvo bila kap koja je prelila čašu.

Igi Azaleja & Nik Jang

Još jednom je neverstvo bilo krivo za krah veze. Igi je, nažalost, za Nikovo neverstvo saznala kada i ceo svet – tek nakon što je objavljen snimak na kojem se hvali kako je spavao sa drugom devojkom. Ubrzo su raskinuli veridbu, a Igi mu je od srca poželela sve najbolje.

Demi Lovato & Vilmer Valderam

Demi i Vilmer su bili zajedno dugih šest godina, a Demi je više puta naglašavala i kako joj ne bi bio problem da stane na ludi kamen sa njim. Ipak, raskinuli su 3. juna, objašnjavajući na Instagramu kako je to bila neverovatno teška odluka koju su morali da donesu, ali da su je doneli zajedno i da će ostati najbolji prijatelji.

The Weeknd & Bela Hadid

Nakon veze od godinu dana, Abel Tesfaje (The Weeknd) i Bela Hadid. Navodno su se tako dogovorili, jer im obaveze nisu dale da se viđaju. A onda se desio onaj fatalni susret na Victoria’s Secret Fashion Show… Bilo je to vrelo, romantično, dramatično.

Tejlor Svift & Kalvin Haris

Ovo je izgledalo kao sasvim miran i pristojan raskid. „Jedina istina koja postoji jeste da se veza završila i da je ostalo mnogo ljubavi i poštovanja“, tvitovao je Kalvin drugog juna. A onda se saznalo da je Tejlor sa njim napisala „This Is What You Came For“…

Tejlor Svift & Tom Hidlston

OK, budimo realni, znali smo da će ovo da se desi. Njihova doslovno filmska, tromesečna romansa mogla je jedino da se ugasi istom brzinom kojom je i buknula.

Džastin Biber & Sofija Riči

Ovo ćemo uzeti sa rezervom, jer ni Džastin ni Sofija nikada nisu potvrdili da su izlazili. Ali kao dokaz za to poslužili su nam brojni Instagram postovi i tvitovi, zbog kojih je Džastin čak i izbrisao Instagram profil.