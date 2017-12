Ljubav na britanskom dvoru: Kako su se upoznali parovi kraljevske porodice

Neke priče o upoznavanju kraljevskih parova nisu baš ostvarive među drugim ljudima. Ipak, kako se monarhija modernizuje, tako i članovi vladajuće dinastije imaju veću slobodu izbora. Ovo su neke od najzanimljivijih priča o upoznavanju parova sa engleskog dvora.

Kraljica Elizabeta i princ Filip

Ovaj par se poznaje još iz detinjstva. Elizabeta je imala osam, a Filip 13 godina kad su se upoznali na venčanju princeze Marine od Grčke i vojvode od Kenta. Službeno su postali prijatelji pet godina kasnije. Njih dvoje su, inače, rođaci u drugom kolenu.

Nakon tog susreta, kad je Elizabeta imala samo 13 godina, počeli su da razmenjuju pisma i tada se zaljubili jedno u drugo. Njihova veridba je objavljena u julu 1947. godine. Sumnja se, međutim, da su se verili još ranije, ali su čekali sa objavljivanjem zaruka dok Elizabeta nije napunila 21 godinu. Venčali su se iste godine. Imaju četvoro dece: Čarlsa, Anu, Endrjua i Edvarda.

Princ Čarls i Kamila Parker-Bouls

Čarlsa i Kamilu Šand upoznao je zajednički prijatelj na zabavi 1971. godine, a ubrzo posle toga oni su postali ljubavnici. Kamila je, međutim, tada bila zaljubljena u Endrjua Parkera-Boulsa, sa kojim je često raskidala i mirila se.

Kad je Čarls otišao u mornaricu, verila se za Parker-Boulsa, koji ju je sve vreme varao. Čarls se venčao sa Dajanom, koju je varao sa Kamilom, a nakon komplikovane veze, koja je trajala više od 30 godina, konačno su se venčali 2005. godine.

Princ Čarls i princeza Dajana

Tada 16-godišnja Dajana Spenser upoznala je Čarlsa dok je on bio u vezi sa njenom sestrom Sarom. Razgovarali su i plesali, ali romansa se dogodila tek dve godine kasnije, kad su oboje bili bez partnera.

Sreli su se na zabavi, a šest meseci pose toga bili su vereni. Venčali su se 1981, a rastali 1996. godine.

Princeza Ana i Mark Filips

Kraljičina ćerka Ana bila je uspešna takmičarka na konjičkim trkama, pa je čak osvojila i titulu evropske prvakinje. Na Olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine upoznala je kolegu jahača Marka Filipsa, sa kojim je imala burnu vezu.

Kad su se venčali, Filipsu su ponudili titulu grofa, što je on odbio. Zbog toga, titule nemaju ni njihova deca, Mark i Zara Filips. Par se službeno rastao 1992. godine.

Princeza Ana i Timoti Lorens

Drugog supruga Ana je upoznala osamdesetih godina, baš kad se raspadao njen brak sa Filipsom. Timoti je radio kao kraljičin pomoćnik.

Javnost je za njihovu vezu saznala 1989. godine, kad su se mediji dočepali ljubavnih pisama koja je on slao princezi. Venčali su se tri godine kasnije.

Princ Endju i Sara Ferguson

Endrju i Sara su se odmalena kretali u sličnim društvenim krugovima. Sarin otac je bio menadžer poloa za kraljevsku porodicu pa su se tako često sretali. Ona je, takođe, bila prijateljica princeze Dajane, koja ih je i upoznala 1985. godine.

Sedeli su jedno do drugoga na ručku u Askotu, na konjičkim trkama. Kad je došlo vreme za desert, Sara je rekla da neće da ga uzme, pošto je bila na dijeti. Endru ju je upozorio da bi to bilo kršenje bontona. Kad je došlo vreme da naruči desert, on je rekao da ga ne želi.

“Udarila sam ga po ramenu i počela da se smejem”, napisala je kasnije Fergi u svojoj autobiografiji. Venčali su se godinu dana kasnije i dobili dve ćerke, princeze Beatris i Eugenju. Brak je trajao 10 godina.

Princ Vilijam i Kejt Midlton

Ovaj simapatičan bračni par upoznao se na prilično običan način, na prvoj godini fakulteta na Univerzitetu Sent Endrjus 2001. godine. Prvo su bili prijatelji.

-Kad smo se upoznala, potpuno sam pocrvenela, bila sam jako stidljiva, izjavila je Kejt. Vilijam je ispričao da su godinu dana bili prijatelji, a posle se to pretvorilo u vezu.

Za 10 godina, koliko su bili zajedno pre veridbe, dva puta su raskidali. Venčali su se 2011. godine. Imaju sina Džordža (5) i ćerku Šarlotu (2), a trenutno čekaju treće dete.