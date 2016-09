Ljubav je jača od svega: Podršku kao Šenon Doerti nema svaka žena

Slavna glumica Šenon Doerti bori se sa kancerom.

Dok odlazi na hemoterapije i trudi se da pobedi opaku bolest, Šenon veliku podršku pruža suprug Kurt Isvarenko, a ona mu se zahvalila porukom koja će vam dokazati da prava ljubav i dalje postoji.



Na Instagramu je trenutno popularno da supružnici izjavljuju ljubav jedno drugom u izazovu #loveyourspouse.

Šenon je na ovaj potez nagovorila drugarica koleginica Sara Mišel Gelar, što je zvezda “Beverli Hilsa” i “Čari” I uradila i postavila fotku sa venčanja uz poruku koja će rasplakati mnoge, ali i vratiti im veru u ljabav.

– Naše venčanje bilo je posebno, ne zato što je to bio veliki događaj nego zato što smo se obećali jedno drugome i u dobru i u zlu, zdravlju i bolesti, da ćemo paziti jedno na drugo. Ti zaveti mi danas mnogo više znače nego onda. Kurt je bio moja stena u ovoj bolesti i obasipa me ljubavlju više nego ikada. S tim čovekom hodaću bilo kojim putem, primila bih metak za njega i borila se sa zmajem kako bih ga zaštitila. On je moja srodna duša, moja druga polovina. Osećam se blagosloveno – napisala je Šenon i izazvala divljenje fanova u komentarima.

Kada je Šenon počela polako da opada kosa, ona je obrijala glavu, jer je, kako je navela bez stida da se bori sa kancerom.

Kurt je tokom ove borbe uz nju u svakom trenutku i njih dvoje se trude da teške dane pregrme pomoću osmeha, iako je Šenon u jednom od intervja navela da se veoma plaši ishoda ove bolesti.