Lindzi Šukus progovorila kako se oseća u vezi s Benom Aflekom (video)

Lindzi Šukus još uvek se privikava na to da je prepoznatljiva javna osoba. Nedavno je progovorila kako je to biti devojka Bena Afleka.

– Čudno mi je sve to. Svoju celu karijeru provela sam iza kamere i to je mesto na kojem se osećam prijatno. Ja sam producentkinja, majka, prijateljica. To što sam javna osoba ispunjava me smehom – rekla je Lindzi Šukus u intervjuu za Elle.

Dobitnica Emija smatra da ljudi zapravo ne razmišljaju previše o njoj, niti se ona preterano brine da li je u oku javnosti ili ne.

– Neko pomisli na vas jedan minut, a onda se prene i počne da planira šta će da pojede za ručak – zaključila je Lindzi.