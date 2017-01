Lindzi Lohan ponovo šokira: Zbog čega je fanove pozdravila sa “alejkum selam”?

Uvek “nestašna” glumica Lindzi Lohan, koju na Instagramu prati šest milijuna ljudi, prvo je izbrisala izbrisala sav sadržaj na svom profilu na toj društvenoj mreži, a jedino što je ostavila je pozdrav “Alejkum selam” (“Mir s vama”).

Američka pevačica i glumica i prethodnih godina je često punila naslovnice novina raznim skandalima. Glumica se lečila od zavisnosti od alkohola i droge, a priznala je da je i zavisna od seksa. Prošle godine se pisalo i o tome da je na ivici bankrota, a posebno o njenom o šokantnom raskidu sa bivšim verenikom Jegorom Tarabasovim.

Lindzi je sada ponovo u medijima, ali ovog put zbog sasvim drugog razloga. Sudeći po onome što je učinila na svom Instagram profilu mnogi su zaključili da je prešla u islam. Iako to javno nije priznala, američki portali našli su više dokaza da je to istina.

Lindzi je izbrisala sve svoje fotografije na Instagramu, a jedino što je ostavila je pozdrav “Alejkum selam” (“Mir s vama”). Ona je ranije izjavila da je pre dve godine pročitala “Kuran”, a prošle godine je osnovala i produkcijsku kompaniju u Dubaiju, gde je i dočekala Novu godinu.

– Moji vrlo bliski prijatelji iz Londona i Saudijske Arabije dali su mi “Kuran”, koji sam ponela sa sobom u Njujork i učila iz njega. To mi je otvorilo vrata spoznaje i duhovnosti, i omogućilo mi da pronađem odgovor na pitanje ko sam ja zapravo – rekla je Lindzi na turskoj televiziji “Haber Turk”.

Ona je nakon toga pomagala sirijskim izbeglicama i u medijim javno kritikovala protiv strahota i humanitarne katastrofe u Alepu.

Za razliku od Instagrama, Lindzi još nije potpuno obrisala profil na Tviteru. Tamo još ima postova, ali i brojnih čestitki muslimana, koji su joj poželeli dobrodošlicu.

I heard @lindsaylohan is going to convert to Islam. Not official yet but she will announce soon. Masha Allah 💞

— Naya (@Harryfever1) January 13, 2017