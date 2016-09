Lindzi Lohan o bivšem vereniku: Provalio je u moju kuću i počeo da me davi



Lindzi Lohan se prošlog septembra verila za bogatog Rusa Igora Tarabasova, ali ta veridba je vrlo brzo raskinuta.



Nedugo zatim u javnost izašli skandalozni detalji Igorovog maltretiranja, uključujući i snimak na kojem Igor napada Lindzi na Mikonosu, pa se veza ubrzo posle toga završila.

Sada je, kako piše Blic.rs Lindzi progovorila.

U intervjuu koji je dala za rusku televiziju Channel One, za koji je navodno uzela 700.000 evra, ispričala je:



– Otišla sam da spavam, a on je provalio u moju kuću. Počeo je da me davi. Mislila sam da će da mi baci kiselinu u lice! Nekako sam se otrgla i istrčala na terasu. “Ubiće me! Pozovite policiju!”, vikala sam! u stvari sam srećna što sam došla u Mosku da govorim o ovome – kazala je glumica, prenosi Dejli mejl.

Osim pomenutog, na Mikonosu se desio još jedan sukob u jednom restoranu ali je na intervenciju vlasnika kafane koji je stao u odbranu glumice, sprečen ozbiljni incident.

Izvor blizak emisji koja se emitovala u Rusiji rekao je da je Tarabsov zvao Lindzi i zamolio je da ne istupa javno.

No, njegovi portparoli su izjavili da je Igor na odmoru u Grčkoj i da nije kontaktirao bivšu verenicu.

– Do mene je došlo da će moja bivša verenica Lindzi Lohan dati izjavu za ruske medije i da će pokušati da me diskredituje davanjem lažne slike o našem odnosu. Naša veza se završila u julu ove godine, a vikend posle raskida bio je obeležen pogrešnim portretiranjem naše veze. tada nisam želeo da komentarišem te navode, ali sada želim da kažem da ništa od toga nije tačno – stoji između ostalog u izjavi Tarabasova.