Lijam Pejn otkriva zašto je sinu dao ime “Medved” (video)

Kada ti se prvorođeni sin zove Bear (Medved), budi siguran da će to stvoriti puno upitnika nad glavom i da će upravo pitanje o tome biti gotovo neizostavno tokom intervjua.

Lijam Pejn i Šeril Fernandez postali su roditelji pre skoro dva meseca, a čini se da se Lijam odlično snašao u novoj ulozi dok paralelno priprema svoj solo debi.

U novom radijskom intervjuu za Total Access, Lijam je otkrio da je u početku oklevao kad je u pitanju ime njegovog mezimca.

“Bila je to bitka”, Lijam je priznao. “Želeo sam više tradicionalno ime, a ona je želela neko koje je neobično. Razlog zašto je izabrala ime Ber je taj što je to ime koje ne zaboraviš kad napustiš prostoriju.”

S tim se definitivno slažemo.

Priznao je da se sad skroz navikao na ime. “Kad ga pogledam, on je jednostavno Ber. U početku mi nije išlo. Mislio sam ‘Nisam baš siguran. Ne razumem’, a sad kad ga pogledam, on je Bear”.

