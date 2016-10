Leonard Koen: Spreman sam da umrem, nadam se da nije previše neugodno

Osamdesetdvogodišnji kanadski kantautor Leonard Koen iznenadio je sve kada je rekao da “njegov sat otkucava” i kako je spreman da umre.



Koen ima veliki broj pesama koje su nedovršene ili neobjavljene, ali nije siguran da će uspeti da ih završi.

– Mislim da neću uspeti da završim pesme. Možda. Ko zna? Možda vratim energiju, ne znam. Ne usuđujem se da se vežem za duhovnu strategiju. Imam posla. Spreman sam da umrem. Nadam se da nije previše neugodno. To je to od mene – kazao je Koen, prenosi “Consequence of Sound”.

Razmatra čak i knjigu u kojoj bi “pesme poput stranica Talmunda bile okružene prolazima interpretacija“.

– Velika promena je blizina smrti. Ja sam uredan momak i volim da dovršim stvari koje sam započeo – dodao je on.

Njegov fatalistički ton u intervjuu najverovatnije je, navodi “Njujorker”, rezultat gubitka njegove ljubavi i muze Merijen Ilen Džensen, koja je ovog leta umrla od raka.

Koen je rođen 1934. u Montrealu a od 17. godine piše pesme. Prvu knjigu poezije objavio je 1956. godine, dok je prvi muzički album izdao 1967. od kada i traje njegova karijera.



On je 2009. godine održao koncert za pamćenje u beogradskoj Areni.