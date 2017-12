Leni Kravic i dalje pati: Tražim novu Lisu Bone i takvu ljubav, ali je ne nalazim

Američki muzičar Leni Kravic priznao je kako nikada nije pronašao ljubav kakvu je imao sa bivšom suprugom Lisom Bone, kao i da su njih dvoje i dalje najbolji prijatelji.

– Mi smo bili kao jedno, kao dve verzije jedne osobe. Bilo je neverovatno, i nikada se nije ponovilo. Rođenje naše ćerke Zoe je samo pojačalo tu karmičku magiju – kaže pevač Leni Kravic (53) o svojoj bivšoj supruzi Lisi Bone (50), glumici koja se proslavila kao dete ulogom u seriji “Cosby Show” kao Deniz Kozbi.

Lisa i Kravic upoznali su se vrlo mladi, bili su u ranim dvadesetim.

– Bilo je to najintenzivnije razdoblje mog života. Sada to opet tražim, ali nikako da nađem – kaže Leni koji je s Bone bio u braku od 1987. do 1992. godine. Iako je kasnije bio veren sa glumicom Nikol Kidman (50) i manekenkom Adrijanom Limom (36), to nije bilo to.

Prema njegovim devojkama posebno je kritična, kaže, 29-godišnja ćeka Zoe Kravic.

– Retko ko joj se svidi – kaže Leni.

Ali Zoe, koja se sve više probija kao glumica, voli svog poočima, glumca Džejsona Momou (38).

Momoa i Bone u vezi su od 2005. godine, a letos su se i venčali. Imaju dvoje dece, ćerku Lolu Iolani (10) i sina Nakoa-Volf Manakauapo Namakaeha (9).

– Volim je više od života. Dala mi je dvoje divlje dece i celu sebe. Mogao bih da ostanem kod kuće sa njima do kraja postojanja – kaže Momoa, poznat po ulogama Kal Drogoa u seriji “Igra prijestola” i superheroja Akvamena.