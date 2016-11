Lejdi Gaga poslala snažnu poruku podrške Kanjeu Vestu

Nakon što je Kanje Vest završio u bolnici zbo veoma lošeg psihičkog stanja, Lejdi Gaga je odlučila da mu Tvitera uputi snažnu podršku.

Kanjeu je svakako potrebna svaka vrsta pomoći jer je, prema poslednjim vestima, smešten na odeljenje psihijatrije i njegovo stanje je veoma složeno.

Upravo je to i bio razlog ovakvog obraćanja, jer je Lejdi Gaga poznata po tome da često i veoma snažno podseća koliko je psihičko zdravlje važno. Zbog toge je ona i napisala na Tviteru da uopšte nije lepo šaliti se s tim što se dešava Kanjeu.

It’s not funny to joke about anyone’s possible or not possible mental illness, this is a sensitive time for many. Let’s be kind & loving. ❤️ — xoxo, Joanne (@ladygaga) November 23, 2016

– Nije zabavno šaliti se na račun nečijeg psihičkog zdravlju, ovo je osetljivo vreme za mnoge – napisala je Lejdi Gaga i pozvala svoje fanove da pokažu dobrotu i ljubav.

While I don’t agree with everything he does I hope the public shows compassion and ❤️for @kanyewest and each other. One love. One Race. — xoxo, Joanne (@ladygaga) November 23, 2016

Nastavila je tako što je rekla da nije uvek saglasna sa Kanyeom, ali se nada da će javnost pokazati ljubav i saosećanje za njega i druge.

. @kanyewest i support & love u brother, I see in you bravery & courage to stop this tour & take care of YOU. You are a GREAT artist 🎨💋 — xoxo, Joanne (@ladygaga) November 23, 2016

U poslednjoj poruci mu je napisala da ga podržava i voli, i da je trebalo hrabrosti da otkaže turneju i posveti se sebi.

– Ti si veliki umetnik – napisala mu je na kraju.