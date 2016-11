Lejdi Gaga: Biti dama u današnje vreme znači biti pravi borac

Povodom obeležavanja 150 godina od izlaska prvog broja magazina Harper’s Bazaar, čiji prvi broj se pojavio davne 1867. godine, na naslovnoj strani se našla Lejdi Gaga i priča o modernoj ženi u modernim vremenima.

Za jubilarno izdanje decembar/januar 2017, Lejdi Gaga će ispričati kako je biti prava žena u ovim vremenima.

– Zdravlje, sreća, ljubav — te tri stvari su srce jedne velike dame po mom mišljenju. Takva dama želim da budem – rekla je Lejdi Gaga u intervjuu.

– Kako sam odrastala, uvek su mi govorili da sam buntovnik. Ljudi bi govorili stvari tipa: “Ti si prkosna!” ili “Zašto se oblačiš tako?” Ali ja sam nastavila da radim ono što sam želela i da se oblačim onako kako sam htela, jer, da budemo načisto, nisam se ni danas promenila.

Dugo sam u sebi nosila stid. Ja sam Italijanski katolik – odrastala sam uz mnogo krivice. Ali tada sam shvatila da je moje buntovništvo, ako to možemo nazvati tako, nešto što sam prošla kao i gomila “teških” muškaraca i žena u mojoj porodici.

– Moje majka i baka su bez sumnje najmoćnije ženske sile u mom životu. Moja majka je odrasla u Zapadnoj Virdžiniji, u italijanskoj porodici. Njen otac je bio radoholik, radio je u osiguranju. Roditelji moje bake su umrli dok je ona bila još mala, tako da je morala da se brine o sestri i da je podiže. Ona je zaista održala porodičnu tvrđavu. Pradeda je došao preko ostrva Elis iz Italije. Živeli su u Nju Džersiju. Moj pradeda je bio obućar, a tatina mama je radila sa njim kada nije bila u kući i brinula se o deci. Imali su dvoje dece, od kojih je jedno umrlo, sestra mog oca, Džoana, po kojoj sam i dobila ime i nazvala album. – ispričala je Gaga.

– Biti dama u sadašnje vreme znači i biti borac. Znači umeti da preživiš. Znači dozvoliti sebi da budeš ranjiv i prihvatiš sopstveni stid, ali i osećanje tuge ili besa. Potrebna je velika snaga da bi se učinilo tako nešto. Pre nego što sam uradila “Joanne”, uzela sam malo slobodnog vremena za sebe. Radila sam muziku sa Tonijem Benetom. Uradila sam “Til It Happens to You” sa Dajanom Varen. Ali sam bila u stanju da siđem sa tog voza zvanog “beskrajni posao”, koji je uništavao moje telo i um, i da pronađem malo mira i tišine za sebe. Želela sam da ponovo iskusim muziku na način koji sam činila dok sam bila mlađa, kada sam samo trebala da je napravim, umesto da brinem šta će svi da misle ili da budem opsednuta stvarima koje su nevažne – ispričala je Gaga za Bazaar.

– Slava je najbolja droga koja je ikada postojala. Ali, kada jednom shvatite ko ste i do čega vam je stalo, ta potreba za još i još i još… jednostavno nestane. Ono što je važno je to da imam divnu porodicu, da radim naporno, da brinem o onima koji me okružuju, da obezbeđujem posao onim ljudima koje jako volim, i da stvaram muziku koja, nadam se, šalje dobru poruku u svet. Ove godine sam napunila 30. godina, i sada sam potpuno formirana žena. Imam jasnu predstavu o tome šta želim. Za mene je to uspeh. Želim da budem neko ko se bori za ono što je istinito – ne više za pažnju, popularnost, još slave i još priznanja – objasnila je pop diva u svojoj iskrenoj ispovesti šta je to što je čini pravom ženom u današnje vreme.