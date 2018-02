Legenda “Ratova zvezda”: Mark Hamil dobija zvezdu na Bulevaru slavnih

Jedan od prezentera na ovogodišnjoj dodeli Oscara koju 4. marta organizuje američka Akademija filmskih umetnosti biće Mark Hamil, Luke Skajvoker iz “Ratova zvezda”, koji će samo četiri dana kasnije dobiti i svoju zvezdu na holivudskom Bulevaru slavnih.

Poznat po duhovitosti, 66-godišnji glumac je, saznavši da će učestvovati u svečanosti uručenja prestižnih nagrada s obožavaocima i pratiocima podelio Twit:

Note to self: 1) Talk fast enough so the orchestra doesn’t try to play me off.

2) No “R2-Me Too” jokes.

3) After opening the envelope, don’t say “La La Land”#Oscars2018

; https://t.co/8bK7LRB5ca

— Mark Hamill (@HamillHimself) February 21, 2018