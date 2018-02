Legenda hit sitkoma “Frejzer”: Preminuo glumac Džon Mahoni

Američki glumac Džon Mahoni, poznat po ulozi oca u hit sitkomu “Frejzer”, preminuo je u 77. godini, objavio je njegov predstavnik za medije, a prenosi CNN.

Široj publici je poznat po ulozi Martina Krejna, oca Frejzera i Najlsa Krejna u hit seriji “Frejzer”.

Glumica Peri Gilpin, koja je u “Frejzeru” tumačila lik Roz Dojl, prisetila se da je Mahoni pevao na njenom venčanju, a podseća i na njegove najpoznatije uloge.

“Gledajte ‘Opčinjena mesecom’, ‘Reci bilo šta’ ili ‘Frejzera’ ili bilo šta gde je igrao, i nazdravite za Džona. Dobro ga pamtite, napisala je Dojl.

John singing at my wedding. Watch Moonstruck, Say Anything and/or Frasier or anything you can with him in it and raise a glass to John. Remember him well. pic.twitter.com/Tj3i5B4x13

— Peri Gilpin (@GilpinPeri) February 6, 2018