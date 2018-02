Kvinsi Džouns: Majkl Džekson je plagirao neke hitove

Slavni muzički producent Kvinsi Džouns koji stoji iza niza hitova Majkla Džeksona, optužio je u intervjuu za sajt „Valčer“ pokojnog „kralja popa“ da je plagirao nekoliko pesama, među njima i čuvenu pesmu “Billie Jean”.

–Mrzim što ovo moram da kažem javno, ali Majkl je pokrao mnoge stvari. Pokrao je mnogo pesama, odgovorio je 84-godišnji producent koji je učestvovao u realizaciji legendarnih Džeksonovih albuma Thriller i Bad, na pitanje postoji li nešto što svet ne zna i ne razume o Majklu.

-Osim toga bio je makijavelist koliko god je mogao, rekao je Džouns za portal Valčer (Vulture).

-Studijski klavijaturista Greg Filingejns (dosta sarađivao sa Džounsom i Džeksonom, uključujući i album Off the Wall iz 1979), napisao je deo hita Don’t Stop ‘Til You Get Enough. Majkl je trebalo da mu da 10 odsto prava na pesmu. Ali nije!, dodao je čuveni producent.

Upozorio je i na sličnosti između Billie Jean i pesme State of Independence, disko kraljice Done Samer, koja je bila objavljena nekoliko meseci pre Džeksonovog hita, a oba projekta je producirao sam Džouns.