Kristijano Ronaldo postao dupli tata, na svet su stigli Eva i Mateo

Najbolji fudbaler sveta, Kristijano Ronaldo (32) navodno je postao otac dečaka i devojčice po imenu Eva i Mateo, preneo je britanski “Indipendent” pozivajući se na portugalske medije.

– Mateo i Eva su imena surogat blizanaca Kristijana Ronalda. Dečaka i devojčicu rodila je surogat majka. To je tajna koju Ronaldo još uvek nije podelio sa svetom – objavila je portugalska televizija SIC, a prenosi “Indipenent”.

Cristiano Ronaldo welcomes twins: Footballer has reportedly become a father to twin babies with a surrogate mother joining six year old son pic.twitter.com/3sUQXkdahK

I tu ne bi bilo ništa sporno da isto ime za sina nije odabrao i njegov najveći fudbalski rival Leo Mesi.

Mateo? Like seriously? The population of the world is close to 8 billion and he names his son after Leo’s son Mateo Messi.

— 8Iniesta11 (@8Iniesta11) June 11, 2017