Kristijan Bejl zbog Sandre ne razgovara sa majkom i sestrom? (video)

Glumac Kristijan Bejl već 17 godina uživa u srećnom braku sa lepoticom srpskog porekla Sandrom Blažić. Dok nije upoznao Sandru, Bejl je mislio da se nikad neće oženiti, ali ova ljubav ga je navela da prekine svaki kontakt sa svojim najmilijima.

Naime, zbog toga što nisu podržale njegovu vezu, Bejl više ne razgovara sa majkom Dženi i sestrom Šeron.

Njihov brak nisu ispoštovale glumčeva majka i sestra, zbog čega je sa njima još pre devet godina prekinuo kontakt. Kako su pisali mediji, 2008. godine je Bejl bukvalno fizički izbacio svoju sestru i majku iz hotelske sobe u kojoj je odseo jer su ružno pričali o Sandri. Šuška se i da mu je u tom trenutku sestra Šeron tražila na zajam 100.000 dolara, nakon čega je glumcu pao mrak na oči.

– Ne znam šta mu je bilo te večeri. Urlao je na nas bez razloga, a njegova supruga Sandra, koju sam srela nekoliko puta, to je sve u tišini posmatrala. Kristijan nam jako nedostaje, ali on ne odgovara ni na naše pozive, mejlove, ni rođendanske čestitke, a čak je i nekoliko puta promenio i broj telefona. Kako bih znala kako izgleda, tražim ga po internetu, a ponekad, kada se fotografiše s ćerkom, mogu da vidim i kako moja unuka raste – rekla je svojevremeno Bejlova majka.

Ovaj rođeni Velšanin ne krije koliko je zaljubljen u svoju suprugu i redovno govori kako je ona razlog zbog kog je uspeo u životu.

– Moja supruga je neverovatno jaka žena. Snažna i otresita, ne trpi bilo kakve gluposti i zato je volim. Kako se ponašam kod kuće, to dosta zavisi od uloge za koju se spremam, ali mojoj Sibi se to sviđa. To možete da gledate na dva načina – s jedne strane neko bi rekao ‘jadna žena, sigurno joj nije lako da se nosti sa tim’, a s druge strane možete da joj zavidite i kažete ‘kakva srećnica, u isto vreme može biti s toliko različitih muškaraca – rekao je svojevremeno Bejl koji sa Sandrom ima ćerku Emelin i sina Džozefa.

Sandra Sibi Blažić je rođena 14. aprila 1970 u Čikagu, kao Srboslava (Srbislava) Blažić. Poznata je po radu na filmovima The Dark Knight Rises (2012), Girl, Interrupted (1999) i Džordž iz džungle (1997). U braku sa Kristijanom je od 29. januara 2000. godine.