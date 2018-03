Krisi Tajgen: Dobila sam 20 kilograma, ali nijedan nije otišao tamo gde sam najviše želela

Manekenka i autorka kuvara Krisi Tajgen čeka drugo dete – ovaj put sina – a posle oko šest meseci trudnoće kaže kako je dobila 20 kilograma, ali ništa joj od toga nije završilo u pozadini kao što je želela.

– Molimo vas da prestanete da postiđujete nas bez pozadine – trudimo se – dodala je Krisi Tajgen na kraju svog duhovitog Tvita.

up 40 pounds and not one ounce went to my butt. please stop shaming the buttless, we are trying

— christine teigen (@chrissyteigen) March 19, 2018