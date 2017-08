Kris Braun: Noć kada sam udario Rijanu promenila je moj život zauvek

Reper Kris Braun (28) je u svom dokumentarcu odlučio da govori i o incidentu koji se dogodio sa njegovom tadašnjom devojkom Rijanom.

Naslov filma biće “Kris Braun: Dobrodošli u moj život”, a reper u njemu otkriva do sada nepoznate detalje o sebi.

Ono što je javnosti najviše privuklo pažnju, svakako, jeste njegova veza sa Rijanom. Problemi u vezi sa poznatom pevačicom bili su posledica reperove seksualne prošlosti sa jednom ženom koja je radila za njega, objašnjava Kris.

Naime, nakon što je Kris priznao Rijani da je imao prošlost sa dotičnom, njihova veza je postala veoma nasilna – sa obe strane.

– Ona me je mrzela. Nakon toga, pokušao sam sve. Nije joj bilo bitno, jednostavno mi nikada više nije verovala. Od tada, u našem odnosu bilo je rasprava, tuča. Obostrano smo se tukli – navodi Kris u dokumentarcu.

On priznaje da je i dalje voli.

– To je iskreno – tukli smo se, ona bi me udarala, kao i ja nju, i to nikada nije bilo u redu. Iako je bilo momenata kada bismo oboje stali i zapitali se šta to, dođavola, radimo sebi. Otišao bih izgreban na nastup i morao sam da lažem da sam pao, da se šminkam… Zaista sam se trudio da nikada ne dignem ruku na žensku osobu. Posle toga sam se osećao kao monstrum – iskren je Braun.

Podsetimo se, incident se dogodio nakon žurke Klajva Dejvisa, na koju su oboje bili pozvani. Ali, i gospođa sa kojom je reper imao prošlost.

– To veče je promenilo moj život zauvek. Trudio sam se da budem na dovoljnoj razdaljini od te žene, ali ona je prišla da nas pozdravi. Odmah sam znao da će to biti problem. Pogledao sam Rijanu, a ona je već pukla, plakala je – otkriva Kris.

Te večeri on je popio malo više, a sve se svelo na Rijanine optužbe da ju je slagao. Naime, pevačica je bila ubeđena da je reper znao da će njegova bivša devojka doći. Na Krisovo iznenađenje, ona mu je zaista i poslala poruku da dolazi, koju reper navodno nije video.

Pevačica je bacila telefon, rekla svom dečku da ga mrzi i počela da ga udara u malom Lambordžiniju, u kom se odlazili sa proslave.

– Udario sam je, bili smo jako blizu jedno drugome jer u kolima nije bilo mnogo mesta. Kada sam joj video usnu, nije mi bilo jasno kako sam mogao tako da je povredim. Počela je da pljuje krv na mene, što me je još više razdražilo. Bila je prava tuča u kolima, i to dok je auto bio u pokretu. Samo sam pokušavao da prekinem tu užasnu situaciju, nisam želeo da se bijem sa njom – navodi Braun.

Rijana je potom, po njegovim rečima, otela ključeve od kola i bacila ih kroz prozor. Kris je izašao da ih potraži, ali nije znao da ona, zapravo sedi na njima.

Svi znamo kako se to veče završilo, Kris je osuđen za ono što je uradio, a Rijana je povređena.

U emisiji kod Opre, ona se dotakla svoje veze sa reperom.

– Izgubila sam najboljeg prijatelja – sve za šta sam znala promenilo se preko noći i ja na to nisam mogla da utičem – priznala je Rijana u suzama.