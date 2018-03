Kori Feldman uboden u stomak: Tri muškarca su me napala, ali sada sam dobro

Nekadašnja zvezda filmova za mlade Kori Feldman, koji je upozoravao na učestvalost seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja u Holivudu, a čija je žrtva bio i sam, danas je saoštio da je napadnut.

–U bolnici sam. Večeras su me napali. Nepoznati muškarac otvorio je vrata mog automobila i ubo me nečim. Srećom, u automobilu smo bili samo ja i moje obezbeđenje kada su nam tri muškarca prišla. Dok je obezbeđenje bilo ometeno, muškarac mi je prišao i napao me. Dobro sam sada-napisao je uz fotografiju iz bolnice

IM IN THE HOSPITAL! I WAS ATTACKED 2NITE! A MAN OPENED MY CAR DOOR & STABBED ME W SOMETHING! PLEASE SAY PRAYERS 4 US! 🙏🏼🙏🏼 THANK GOD IT WAS ONLY MYSELF & MY SECURITY IN THE CAR, WHEN 3 MEN APPROACHED! WHILE SECURITY WAS DISTRACTED, W A GUY A CAR PULLED UP & ATTACKED! I’M OK! pic.twitter.com/TZ0ppZeEWN

