Koja je devojka zamenila Selenu: Džastin Biber u novoj vezi?

Nakon što su Hejli Stenfild i Džastin Biber snimljeni zajedno u prilično opuštenom izdanju, TMZ je preneo vest da su njih dvoje zapravo u vezi.

Da se nešto događa između njih šuška se od prošlog meseca nakon što je Biber snimljen kako razgovarao preko videa s glumicom, piše mtv.

Navodno ih je upoznao zajednički pastor kod kojeg idu na misu, a njih dvoje su odmah reagovali jedno na drugo.

#JustinBieber and #HaileeSteinfeld? We don’t know if we can handle this… pic.twitter.com/tXcgxgY6fY

— Femestella (@femestella) May 2, 2017